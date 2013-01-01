В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений



Чистый кислород с концентрацией 99,9%, необходимый для лечения заболеваний дыхательных путей, в том числе коронавирусной инфекции, начали выпускать на производственной площадке «Тепло-М» - дочерней структуры «Мотовилихинских заводов». Это предприятие находится под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, первые партии кислорода будут поставлены в медицинские учреждения Прикамья, а со следующего года география поставок будет расширена в соседние регионы.

На «Мотовилихинских заводах» создан замкнутый технологический цикл производства. Качество произведенной здесь продукции выше установленных стандартов – подтвержденная лабораторными исследованиями чистота кислорода составляет не положенные 99,5 процентов, а все 99,9 процентов.

Завод может производить до 70 тонн медицинского кислорода в месяц. Здесь создана собственная система хранения, которая позволяет резервировать около 28 тонн и увеличивать разовую отгрузку до 20 тонн. Эти резервы могут оказаться крайне ценными в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 или других инфекций, поражающих дыхательные пути человека.