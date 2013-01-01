В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла



Реализованный группой компаний «Хевел» проект обеспечит выработку 24,5 млн кВт/ч электроэнергии в год и позволит на 12 тысяч тонн снизить выбросы углерода Волгоградским НПЗ.

Первую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» ввели в эксплуатацию в 2018 году. Она стала первым объектом солнечной энергетики в России, построенным на территории действующего промышленного предприятия.

Мощность второй СЭС вдвое больше - 20 МВт. Под ее строительство на предприятии выделили 17 незадействованных ранее в производственных процессах участков общей площадью 50 га.

В Лукойле отмечают, что использование возобновляемых источников энергии становится драйвером развития компании и позволяет ей увеличивать вклад в нацпроект «Экология». Инвестиции в реализацию проектов «зеленой энергетики» с каждым годом увеличивается. А при создании таких энергетических объектов используется преимущественно российское оборудование.

Как сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области, всего с 2018 года в регионе построили шесть солнечных станций, инвестировав в эти объекты в общей сложности 14,5 млрд рублей. Под СЭС сегодня занято около 250 гектаров волгоградской земли, а их мощность в совокупности составляет 120 МВт.

Помимо двух станций на НПЗ Лукойла, компанией «Солар Системс» в 2020-2021 годах созданы еще четыре станции - две СЭС мощностью по 25 МВт каждая в Светлоярском районе, одна мощностью 15 МВт — в Палласовском районе и еще одна мощностью 25 МВт — в Даниловском районе.

Региональные власти считают, что развитие альтернативной энергетики в Волгоградской области позволит не только повысить экологическую безопасность, но и увеличить надежность поставки энергоресурсов жителям, промышленным и социальным объектам, диверсифицировать оптовый рынок электроэнергии.

В 2021 - 2026 годах компания «Ветропарки ФРВ» планирует построить в Котовском районе Волгоградской области три ветростанции общей мощностью почти 396 МВт. В реализацию этого проекта будет инвестировано около 40 млрд. рублей.