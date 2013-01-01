В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр»



На производственных площадях одного из первых резидентов особой экономической зоны – завода «Ламплекс Композит» - на новейшем европейском оборудовании будут выпускать технические ламинаты, и фольгированные диэлектрики, а также препреги.

На новом заводе выпущена первая опытно-промышленная партия продукции и прошедшие испытания образцы композитных материалов отправлены на российские предприятия ОПК, космического и авиастроения, машиностроения, электроэнергетики и других отраслей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Воронежской области, в создание импортозамещающего производства композитных материалов вложено около полумиллиарда рублей. Региональные власти заявили о готовности оказывать поддержку инвесторам в дальнейшем расширении производства. «Ламплекс Композит» в перспективе может поставлять на экспорт продукцию, которая уже сегодня отвечает требованиям международных стандартов.

В Воронежской области реализуется проект «Новая индустриализация», главная цель которого – за четыре года вывести регион на такой уровень, чтобы он вошел в двадцатку самых промышленно развитых субъектов федерации. Региональные власти рассчитывают на дополнительные инвестиции других резидентов ОЭЗ «Центр».