В Краснодарском крае профинансировано строительство отеля в Олимпийском парке Сочи



Соглашение о выделении 12,5 млрд рублей на строительство пятизвездочного отеля и апартаментов поблизости от стадиона «Фишт» подписали специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» и банк ДОМ.РФ

Компания «Сочи-Парк пять плюс» имеет богатый опыт в данной сфере, является совладельцем курортов Красной Поляны, развлекательного комплекса Сочи Парк и Сочи Парк Отеля, четырех и пятизвездочных отелей Riox, Marriott, Mövenpick.

Как сообщается на Едином ресурсе застройщиков, в рамках инвестиционного проекта будет построен отель на четыре сотни номеров и дома с тремя сотнями жилых апартаментов. Владельцы этих апартаментов смогут пользоваться основной инфраструктурой отеля – ресторанами и SPA-зонами, бассейнами с морской водой. Внутри отеля будут расположены залы для проведения конференций и переговоров, других бизнес-мероприятий.

В результате в районе стадиона «Фишт», на котором проходили мероприятия Зимней Олимпиады- 2014 и Чемпионата мира -2018, будет создана благоустроенная территория отдыха. Реализация этого девелоперского проекта позволит сделать большой шаг вперед в развитии туристической инфраструктуры Олимпийского парка в Имеретинской низменности и в целом города-курорта Сочи.