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В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли

Май 28
Тульская область Центральный федеральный округ
В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли


В создание завода «Киреевский Солепромысел», который будет выпускать соль класса «экстра», необходимую в фармацевтической, химической и пищевой промышленности, инвестировано 3,2 млрд рублей

Как сообщает пресс-центр Правительства Тульской области, соглашение о создании «соляного» завода было подписано на ПМЭФ-2017, а учредителем нового предприятия стала группа компаний «Сибирский элемент». Регион внес свой вклад в реализацию этого крупного инвестпроекта, отремонтировав дорогу к площадке, на которой был построен «Киреевский Солепромысел». Сегодня этой дорогой пользуются не только  работник предприятия, но и жители близлежащих сел.

Инвесторы внедрили на заводе современные технологии. В частности, отказались от шахтного способа добычи каменной соли и вместо него стали использовать метод путем бурения и последующего искусственного растворения водой под землей с последующим выпариванием рассола до получения чистого соли. Этот способ добычи в 7 раз менее затратный и обеспечивает повышение производительности труда в 4 раза.

Тульская область находится в центре крупнейшего в ЦФО соляного бассейна. Но до сих пор жители  Центральной России пользовались солью, ввозимой из других регионов и из-за рубежа. Развитие добычи и глубокой промышленной переработки с применением биотехнологий имеющихся в регионе богатых запасов соли  сможет полностью изменить ситуацию.

На открытии «Киреевского Солепромысла» стало известно, что в строительство второй очереди производства инвестируют еще около 3 млрд рублей. В результате мощность предприятия будет увеличена на 160 тысяч тонн в год, создано дополнительно 100 рабочих мест.



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