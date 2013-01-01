В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»



На полуостров Таймыр судами ледового класса доставлена на тяжелая строительная техника, оборудование связи, вахтовые жилые комплексы и материалы для обустройства вахтовых городков. Создание нового порта начнется со строительства гидротехнических и причальных сооружений, технических складов на Енисейской губе.

Проект нового порта на Таймыре разработан институтом ЛенморНИИпроект – старейшей и крупнейшей российской компанией, с участием которой построены и модернизированы практически все морские порты и терминалы нашей страны.

Как сообщает пресс-центр ПАО «НК «Роснефть», предусмотрено три этапа строительства порта «Бухта Север». После завершения первого этапа новый порт сможет отгружать ежегодно до 30 млн тонн нефти. Строительство второй и третьей очереди порта планируется завершить к 2030 году и тогда «Северная бухта» сможет отгружать до ста миллионов тонн нефти в год.

Этот порт – часть стратегического проекта «Восток Ойл», в рамках реализации которого будет обновлена речная инфраструктура Енисея, построено 15 промысловых городков, три аэропорта и два морских терминала. Для объектов «Восток Ойла» будет создана электрогенерация мощностью 3,6 ГВт с использованием попутного нефтяного газа.

Реализация мега-проекта проекта «Восток Ойл» с ресурсной базой свыше шести миллиардов тонн малосернистой нефти позволит раскрыть потенциал не только Красноярского края, но и в целом – Арктической зоны России. Поставки на европейские и азиатские рынки нефти с месторождений «Восток Ойл», для разработки которых будет использовано около сотни буровых российского производства, позволит к 2024 году увеличить до 80 млн тонн грузопоток по Северному морскому пути. Для организации этого грузопотока уже размещен заказ на десяток танкеров ледового класса Arc7 на судостроительной верфи «Звезда» в Приморском крае.