В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл»



В инвестиционный проект, который позволит в полтора раза увеличить объем производства масел на предприятии в Торжке, компания вложит около 6 млрд рублей до 2023 года. Этот проект соответствует стратегическим задачам по развитию перерабатывающей промышленности в России.

Завод в Торжке является одним из наиболее современных предприятий в российской нефтехимической отрасли и производит около 80 процентов продукции «Шелл», которая сегодня продается в России. Он был построен в 2012 году, сегодня является одним из самых эффективных в Европе предприятий международной компании. Здесь выпускают моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла и другие высококачественные смазочные материалы.

В ближайшие полтора-два года на заводе будет увеличена производительность оборудования, оптимизированы производственные процессы, расширен резервуарный парк и созданы дополнительные складские помещения. Объем выпуска смазочных материалов увеличится с нынешних 200 млн до 300 млн литров в год. А все работы будут произведены таким образом, что не придется ни на минуту останавливать существующее производство «Шелл». А его расширение позволит создать примерно 500 рабочих мест для жителей Тверской области и откроет новые возможности для социально-экономического развития региона.

В рамках реализации проекта при участии Российского госуниверситета нефти и газа будет создан инновационно-промышленный парк и научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Здесь будут вести подготовку высококвалифицированных специалистов с последующим трудоустройством на предприятия «Шелл».

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, региональные власти готовы оказывать концерну «Шелл» максимальное содействие в реализации инвестпроекта в Торжке.

За пять лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей, создано 7, 4 тысяч рабочих мест. До 2028 года планируется реализовать еще более 80 проектов с объёмом инвестиций составляет свыше 145 млрд рублей, которые обеспечат создание свыше 15 тысяч новых рабочих мест.