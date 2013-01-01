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В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей

Май 25
Томская область Сибирский федеральный округ
В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей


Средства на финальные строительно-монтажные работы на горно-обогатительном комбинате, который строится для разработки Туганского титан-циркониевого месторождения, выделяет урановый холдинг «АРМЗ», который входит в структуру ГК Росатом. С этого ГОК российские предприятия получат стратегически важные концентраты, которые до сих пор вынуждены были импортировать.

Как сообщает пресс-центр АРМЗ Росатом, запуск производства на ГОК «Ильменит» запланирован  на четвертый квартал нынешнего года и это будет первый производственный проект, реализованный в рамках дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ» по направлению «редкие и редкоземельные металлы».

Туганское ильменит-цирконовое месторождение в Томской области – самое крупное в России по запасам кварцевых песков с высоким содержанием циркона, ильменита и рутила. Именно это месторождение лучше всех остальных в России подготовлено к промышленному освоению, поскольку имеет хорошую логистику и развитую инфраструктуру. Кроме того, здесь отработана технология сложной и весьма затратной переработки редкоземельных руд. Сегодня осваивается Южно-Александровский участок этого месторождения – строящийся здесь ГОКа будет способен перерабатывать  575 тысяч тонн рудных песков в год.

На строительство этого предприятия еще в 2019 году ВТБ открыл кредитную линию на два миллиарда рублей. Остальные необходимые  для завершения работ полмиллиарда выдела через холдинг АРМЗ ГК Росатом – входящим в госкорпорацию предприятиям нужны циркониевые, титановые и рутил-лейкоксеновые концентраты. Эти концентраты  используются как в атомной промышленности, так и в космической отрасли, в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, на предприятии  планируется выпускать стекольные и фракционированные пески.

По мере роста спроса на продукцию ГОК, начнется освоение Кусково-Ширяевского участка Туганского месторождения. Запасов сырья здесь хватит, чтобы увеличить объем производства  до 6,9 млн. тонн руюдных песков в год.



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