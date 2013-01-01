В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин»



На «Нижнекамскнефтехим» начали выпускать новые виды продукции – растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук (ДССК) и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопласт (ТЭП). Эти полимеры используются для улучшения качества в производстве шин и других резинотехнических изделий, а также при изготовлении асфальтобетонных покрытий.

Строительство велось два года, не останавливаясь в период пандемии. В создании нового производства применены современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. В частности, для предотвращения загрязнения атмосферы установлена система очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука.

Как сообщает пресс-центр ПАО «Нижнекамскнефтехим», новое производство ДССК проектной мощностью 60 тысяч в год является стратегическим проектом компании.

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук - новейший продукт, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Он позволяет выпускать так называемые «зеленые шин», которые не только более экологичны и долговечны, чем обычные, но и обладают высокой морозостойкостью, обеспечивают экономию топлива и лучшее сцепление с мокрой и обледенелой дорогой.

Не менее важен запуск производства стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП). Этот новый вид полимера имеет высокую совместимость с дорожными и кровельными битумами, обеспечивает баланс механической прочности и эластичности. Срок службы асфальта, изготовленного с применением этого термопласта, увеличивается вдвое.

Руководство компании считает, что с началом выпуска хайтек-продукции, «Нижнекамскнефтехим» поднялся на новый уровень в области современных синтетических материалов, стал уникальным в стране и мире «супермаркетом» каучука. Именно в Татарстане сегодня производится практически вся имеющаяся на мировом рынке линейка каучуков.