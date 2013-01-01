Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 МАЙ, 14:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 МАЙ, 14:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин»

Май 28
Республика Татарстан Приволжский федеральный округ
В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин»


На «Нижнекамскнефтехим» начали выпускать новые виды продукции – растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук (ДССК) и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопласт (ТЭП). Эти полимеры используются для улучшения качества в производстве шин и других резинотехнических изделий, а также при изготовлении асфальтобетонных покрытий.

Строительство велось два года, не останавливаясь в период пандемии. В создании нового производства применены современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. В частности, для предотвращения загрязнения атмосферы установлена система очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука.

Как сообщает пресс-центр ПАО «Нижнекамскнефтехим», новое производство ДССК проектной мощностью 60 тысяч в год является стратегическим проектом компании.

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук - новейший продукт, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Он позволяет выпускать так называемые «зеленые шин», которые не только более экологичны и долговечны, чем обычные, но и обладают высокой морозостойкостью, обеспечивают экономию топлива и лучшее сцепление с мокрой и обледенелой дорогой.

Не менее важен запуск производства стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП). Этот новый вид полимера имеет высокую совместимость с дорожными и кровельными битумами, обеспечивает баланс механической прочности и эластичности. Срок службы асфальта, изготовленного с применением этого термопласта, увеличивается вдвое.

Руководство компании считает, что с началом выпуска хайтек-продукции, «Нижнекамскнефтехим» поднялся на новый уровень в области современных синтетических материалов, стал уникальным в стране и мире «супермаркетом» каучука. Именно в Татарстане сегодня производится практически вся имеющаяся на мировом рынке линейка каучуков.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Татарстан:
26 Май:
15 Апр:
1 Апр:
Приволжский федеральный округ:
26 Май:
25 Май:
24 Май:
РОССИЯ:
28 Май:
28 Май:
28 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию

Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию
Политика 2

Дефицит яиц грозит России, если власти не разрешат поднять цену

Дефицит яиц грозит России, если власти не разрешат поднять цену
Экономика

Миллиард рублей похитили из «Роскосмоса» и перевели в Гонконг и ОАЭ

Миллиард рублей похитили из «Роскосмоса» и перевели в Гонконг и ОАЭ
Экономика 1

Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории

Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории
Экономика 3

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства

ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства

В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты

В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

13:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства
Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию
Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию
11:59 В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты
11:45 В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин» В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин»
07:04 В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли
27 МАЙ, 13:30 В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла
27 МАЙ, 10:52 В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл» В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл»
Дефицит яиц грозит России, если власти не разрешат поднять цену
Дефицит яиц грозит России, если власти не разрешат поднять цену
27 МАЙ, 10:10 В Краснодарском крае профинансировано строительство отеля в Олимпийском парке Сочи В Краснодарском крае профинансировано строительство отеля в Олимпийском парке Сочи
26 МАЙ, 23:03 В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк
26 МАЙ, 22:05 В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ
26 МАЙ, 18:59 В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter