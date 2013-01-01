В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова



Терминал международного аэропорта был построен всего за один год - в рекордные сроки с учетом того,что строительство велось в период пандемии. В церемонии открытия приняли участие вдова и дочь Алексея Леонова – первого космонавта, который вышел в открытый космос.

Новый четырехэтажный аэровокзальный комплекс площадью более 11,6 тысяч квадратных метров с двумя телетрапами был построен в рамках модернизации аэропорта Кемерово и реализации нацпроектов.

В создание терминала акционер аэропорта Кемерово - «Новапорт Холдинг» - инвестировал более 3 млрд рублей. Старое здание аэропорта, построенное в 1960-х годах, инвестор планирует в течение примерно полутора лет реконструировать таким образом, чтобы открыть там планетарий.

В новом здании стало больше стоек регистрации пассажиров, линий досмотра пассажиров на входе и в предполетной зоне, появилось пространство для размещения объектов торговли и общепита.

Интерьер аэровокзала выдержан в «космической теме» - вмонтированные в потолок около пяти тысяч ламп создают эффект звездного неба, под потолком размещен макет космического корабля «Восход-2». В экспозиции интерактивного музея Алексея Леонова, расположенного в здании терминала, посетители смогут увидеть скафандр легендарного космонавта, а также написанные им картины.

С новым терминалом пропускная способность аэропорта увеличилась более чем в два раза – до 460 пассажиров в час. При этом на порядок улучшилось качество обслуживания, а также существенно увеличилось число направлений и количество внутренних рейсов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, согласно утвержденной в марте этого года региональной программе социально-экономического развития до 2024 года, вслед за созданием нового аэровокзального комплекса в аэропорту Кемерово будет реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, в Кузбассе готовится к сдаче в эксплуатацию еще целый ряд инфраструктурных объектов, строительство которых софинасируется из федерального бюджета. Планируется, что в этом году регион получит самый большой за свою историю федеральный транш в 51 млрд рублей.