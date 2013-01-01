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ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес

Апр 18
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе регионы России представили несколько инновационных разработок. Ученые Донского государственного аграрного университета разработали специальную линейку диетических продуктов для пожилых людей, в Южно-Уральском государственном университете разработали уникальную модель «искусственного дерева» для очистки воздуха от загрязнений, а специалисты Чувашского государственного аграрного университета запатентовали 12 комплексных биопрепаратов для животных, не имеющие аналогов в мире.

1. Инновационные продукты для здорового питания разработали ученые Ростовской области

2. Первый в городе рыбный комплекс открылся в Тулуне Иркутской области

3. Уникальную модель «искусственного дерева» создали ученые ЮУрГУ

4. Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии

5. Новое производство золотых и серебряных ювелирных изделий с янтарем открылось в Калининградской области

6. Линия по производству социальных хлебов заработала в Татарстане

7. Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае

8. Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования

9. В Томской области завершен капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2

10. В Республике Алтай продолжают программу поддержки предпринимателей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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