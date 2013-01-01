ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе регионы России представили несколько инновационных разработок. Ученые Донского государственного аграрного университета разработали специальную линейку диетических продуктов для пожилых людей, в Южно-Уральском государственном университете разработали уникальную модель «искусственного дерева» для очистки воздуха от загрязнений, а специалисты Чувашского государственного аграрного университета запатентовали 12 комплексных биопрепаратов для животных, не имеющие аналогов в мире.
1. Инновационные продукты для здорового питания разработали ученые Ростовской области
2. Первый в городе рыбный комплекс открылся в Тулуне Иркутской области
3. Уникальную модель «искусственного дерева» создали ученые ЮУрГУ
4. Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии
5. Новое производство золотых и серебряных ювелирных изделий с янтарем открылось в Калининградской области
6. Линия по производству социальных хлебов заработала в Татарстане
7. Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае
8. Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования
9. В Томской области завершен капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2
10. В Республике Алтай продолжают программу поддержки предпринимателей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|16 Апр:
|12 Апр:
|10 Апр:
|8 Апр:
|2 Апр:
|2 Апр:
|16 Апр:
|16 Апр:
|15 Апр:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий