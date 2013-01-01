Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае



Новое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие будет построено в Красноярском крае. Оно займется разработкой и добычей драгоценного металла на золоторудном месторождении Ведуга. Планируется, что предприятие будет добывать 8-9 тонн золота в год.

Правительство Красноярского края заключило соглашение о сотрудничестве с золотодобывающей компанией «Полиметалл». В рамках подписанного контракта компания построит горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, которое займется разработкой золоторудного месторождения Ведуга, расположенного в 160 км к югу от Северо-Енисейска. Новое производство будет открыто в перовом полугодии 2025 года, а его производственная мощность достигнет 8-9 тонн золота в год. При этом общая стоимость проекта составит 450 млн долларов.

Золоторудное месторождение Ведуга, расположенное в Северо-Енисейском районе Красноярского края, включает 4 лицензионных участка, общая площадь которых составляет 18 кв. км. Запасы месторождения оценены в 100,6 тонн золота со средним содержанием 5,3 г/т. Ведуга расположено в непосредственной близости от одного из самых крупных в стране Олимпиадинского месторождения, что позволит объединить все инженерные и инфраструктурные объекты, снизив сроки реализации проекта.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал начало реализации проекта. По его словам, которые приводит официальный портал региона, Красноярский край является лидером по добыче золота в нашей стране, а реализация проекта будет служить усилению позиций региона в золотодобывающей отрасли. Причем компания «Полиметалл» планирует инвестировать в социальное развитие края. Так, до 2028 года руководство компании вложит порядка 860 млн рублей в сферу здравоохранения, образования, развития детского спорта, а также в проекты благоустройства и иные социальные мероприятия.