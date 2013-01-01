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В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2

Апр 14
Томская область Сибирский федеральный округ
В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2


Работы по капитальному ремонту на Томской ГРЭС-2 завершили сотрудники АО «Томская генерация». Все необходимые ремонтные работы проводятся не дожидаясь завершения отопительного сезона, но это не повлияет на подачу тепла и электроэнергии жителям региона.

Компания «Томская генерация» завершила капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2. Работы проводились на котлоагрегате № 4, который производит порядка 230 тонн пара в час. Причем работы велись не дожидаясь окончания отопительного сезона, что никак не повлияло на подачу тепла, горячей воды и электричества населению. Ведь компании принадлежат ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, которые производят 485,7 МВт электроэнергии и 2390,47 Гкал/ч тепловой энергии, на 96% обеспечивая потребность жителей центра Томской области.

В настоящее время котлоагрегат, на котором велись работы по капитальному ремонту, успешно прошел все необходимые тесты и эксплуатируется под контролем специалистов. В ходе проведения работ были отремонтированы тягодутьевые механизмы, трубопроводы, обмуровка и теплоизоляция. Рабочие произвели замену и ремонт запорной и регулирующей арматуры и работы по контролю металла поверхностей нагрева.

По словам и. о. заместителя генерального директора ‑ технического директора АО «Томская генерация» Сергея Кузьмина, которые приводит официальный интернет-портал Администрации Томской области, компания стремится обеспечить бесперебойную и безаварийную подачу горячей воды и энергии населению, чему способствует систематическое проведение капитального ремонта и замена устаревшего оборудования.



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