В Республике Алтай поддерживают предпринимателей



Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай продолжает оказывать помощь предпринимателям региона. В настоящее время принято решение о выделении 10,8 млн рублей семи представителям малого и среднего бизнеса для развития предпринимательской деятельности.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти Республики Алтай вместе с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства региона по оказанию микрофинансовой поддержки приняли решение профинансировать семь программ представителей малого и среднего бизнеса на общую сумму 10,8 млн рублей.

Члены Правления Фонда одобрили выделение восьми микрозаймов. Денежные средства будут иметь целевое использование и выдаются на возведение на территории региона новой туристической базы, для покупки специально оборудованного микроавтобуса, предназначенного для перевозки туристов, для приобретения необходимых строительных материалов, для пополнения оборотных средств, а также для приобретения сельскохозяйственных животных.

По информации Министерства экономического развития Республики Алтай, размещенной на официальном сайте региона, микрозайм до 5 млн рублей в Фонде может получить любой предприниматель, который обратится в организацию. Причем, по словам директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай Нины Евдокимовой, получить необходимые денежные средства в Фонде гораздо легче, чем оформлять кредит в банке.