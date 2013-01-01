Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области



В Донском государственном аграрном университете (ДонГАУ) разработали специальную линейку диетических продуктов для пожилых людей. Продукты относятся к категории здорового питания и помогают пенсионерам поддерживать организм.

Специальную рецептуру мясных полуфабрикатов и колбас геродиетического назначения разработали ученые кафедры пищевых технологий и товароведения ДонГАУ. Инновационная линия продуктов для здорового питания рассчитана на пожилых людей. Новые продукты оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, помогает улучшить когнитивные функции и увеличивает физическую выносливость.

В рецептуру разработанных продуктов ученые включили мясо индейки и муку из косточек винограда, семян гороха и тыквы. Это помогло повысить органолептические характеристики и качество продуктов, а также их потребительские свойства. В новую линейку геродиетических продуктов включены мясные полуфабрикаты и колбасы, что имеет важное значение для включения в рацион пожилых людей.

Согласно данным Управления информационной политики правительства Ростовской области, и компании-производители и перерабатывающие предприятия готовы приступить к тестированию инновационных новинок. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Он особо подчеркнул, что внедрение новых продуктов в производство будет способствовать обеспечению жителей здоровыми продуктами. А это является одной из важнейших задач государства.