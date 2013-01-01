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Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева»

Апр 16
Челябинская область Уральский федеральный округ
Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева»


Челябинские ученые создали модель «искусственного дерева». Новая разработка предназначена для удаления опасных загрязняющих веществ из атмосферы и может применяться в промышленных городах и районах нашей страны, улучшая экологию регионов.

В Южно-Уральском государственном университете на кафедре «Экология и химическая технология» появилась новая уникальная модель «искусственного дерева». Челябинские ученые недавно представили свою новую всесезонную разработку, которая предназначена для удаления загрязняющих веществ из атмосферы и очистки воздуха при помощи растений. Модель «искусственного дерева» может быть использована в промышленных городах и районах нашей страны, улучшая экологическую обстановку в регионах.

Уникальность разработки челябинских ученых в том, что их модель «искусственного дерева» может работать при любом температурном режиме. В теплое время года для фильтрации и очистки воздуха от вредных примесей предлагается использовать мох, условия для роста которого будет обеспечивать сооружение. А вот в условиях низких температур мох лучше заменить специальным фильтрующим сорбентом. Таким образом установка сможет работать весь год.

По словам руководителя проекта Татьяны Крупновой, которые приводит официальный сайт Правительства Челябинской области, принцип работы разработанной командой модели «искусственного дерева» основан на фиторемедиации - специальном комплексе очистки атмосферы при помощи растений. Растения, в данном случае мхи, помещаются в специальную установку, благодаря чему могут не только поглощать углекислый газ, перерабатывая его в кислород, но и удалять из воздуха опасные загрязнения, включая химические загрязнения и крайне токсичные мелкодисперсные аэрозоли. Таким образом, «искусственные деревья» могут быть в сотни раз эффективнее живых деревьев.

 



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