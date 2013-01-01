Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области



В Калининградской области открыли новое производство золотых и серебряных украшений с янтарем. Новое предприятие будет выпускать более 15 кг золотых и 150 кг серебряных украшений с янтарем в год.

Новую производственную линию ювелирных изделий со вставками из янтаря открыли в Калининградской области. Компания «АмберТим» в три раза увеличила производство ювелирных изделий из серебра с янтарем и наладила производство изделий из золота, в которые также будет вставляться янтарь.

Ювелиры предприятия производят кольца, серьги, подвески, браслеты, колье, броши, запонки и пусеты из драгоценных металлов, таких, как золото и серебро, вставляя в свои изделия янтарь. Причем с помощью нового современного оборудования, приобретенного на производство, работники могут использовать передовые технологии покрытия: золочение, чернение, с использованием родия, Tenaris Pro, с помощью новейшего фотосепаратора распознавать разнообразные оттенки янтаря в 20 цветах. Планируется, что новая производственная линия будет выпускать более 15 кг золотых и 150 кг серебряных ювелирных изделий с янтарем в год.

По информации пресс-службы Правительства Калининградской области, руководство компании смогло использовать специальную региональную программу «Проекты развития» и получить заем на расширение производственной деятельности в сумме 21,7 млн рублей. Причем 15,2 млн рублей выделил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ), а 6,5 млн рублей поступили из Фонда развития промышленности Калининградской области.