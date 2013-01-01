Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области



Индивидуальный предприниматель из Тулуна открыл первый в городе комплекс, занимающийся переработкой рыбы. На новом предприятии работают 9 человек, а мощность производства достигает переработки 1 тонны сырья в сутки.

Иркутский предприниматель из Тулуна Дмитрий Ильин открыл первый в городе производственно-перерабатывающий комплекс, который будет выпускать рыбную продукцию. В настоящее время в комплексе трудоустроены 9 человек, а его производственная мощность достигает переработки 1 тонны рыбы в сутки. Но команда не собирается останавливаться на достигнутом и планирует увеличить переработку до 3 тонн сырья в сутки.

На реализацию проекта предприниматель получил заем в размере 28 млн рублей от Фонда развития моногородов, входящего в группу ВЭБ.РФ. Денежные средства были потрачены на оснащение предприятия, включая оборудование для копчения и охлаждения продукта, необходимого транспорта, а также финансирование текущей деятельности. Новый рыбный комплекс будет производить не только рыбу горячего и холодного копчения, но также соленую и вяленную рыбную продукцию и различные полуфабрикаты.

Причем, согласно данным официального сайта Иркутской области, в настоящее время цех выпускает готовую продукцию, которую уже оценили и полюбили покупатели. Производимые рыбным комплексом товары идут на реализацию не только в розничные магазины Тулуна, но также попадают на прилавки торговых точек и других районов Иркутской области.