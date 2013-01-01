Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане



В Татарстане началось производство социальных хлебов. Один из старейших комбинатов региона запустил новую производственную линию, которая будет производить до 25 тонн хлеба в сутки. Причем стоимость произведенной продукции установят ниже средней по региону.

Одно из старейших предприятий Татарстана - Булочно-кондитерский комбинат - запустило новую производственную линию, которая предназначена для изготовления социальных формовых ржано-пшеничных хлебов. Это первая из 5 линий, запланированных к открытию в рамках проекта крупнейшей модернизации завода. Стоимость ввода в эксплуатацию линии составила 56,5 млн рублей, а общий объем средств, запланированных на модернизацию, составляет порядка 254 млн рублей.

Производственная мощность новой линии составит до 25 тонн хлеба в сутки. Завод отгружает свою продукцию более чем в 2 тыс. магазинов региона. И в скором времени на прилавках появится и новая продукция, которая будет включать не только хлеба на заквасках по экономичной цене, но и продукцию, которая сможет заинтересовать самых маленьких покупателей. Ведь, по словам генерального директора комбината Булата Кутдусова, завод с большим удовольствием производит продукцию для детей, так как многие работники, включая и его самого, имеют большие семьи.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков выразил удовольствие тем фактом, что жители региона смогут получить доступ к социальной продукции с экономически выгодной ценой. По его словам, особую гордость вызывает то, что Булочно-кондитерский комбинат является старейшим предприятием с более чем 100-летней историей, а его продукцию знают все татарстанцы.