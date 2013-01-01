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Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования

Апр 12
Чеченская Республика Северо-Кавказский федеральный округ
Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования


В текущем году Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики закупило новую сельскохозяйственную технику и оборудование. На эти цели ведомство потратило 510 млн рублей, приобретя 185 машин.

В Чеченской Республике приняли решение пополнить парк сельскохозяйственной техники и оборудования к новому сезону. Так, по данным заместителя Председателя Правительства ЧР – министра сельского хозяйства ЧР Ибрагима Закриева, которые приводит пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики, по линии Минсельхоза республики на эти цели было выделено 510 млн рублей.

Так, в регионе была создана новая Машинно-технологическая компания, на базе которой произведены закупки новой техники. Были приобретены комбайны для уборки зерна, несколько видов тракторов, а также прицепное и навесное оборудование. Всего новая компания получили 185 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

В самое ближайшее время пройдет торжественная церемония открытия нового предприятия, в рамках которого будет продемонстрирована и введена в эксплуатацию закупленная техника. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие представители Администрации региона и профильных ведомств.



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