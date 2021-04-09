Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии



В течение последних 20 лет, специалисты Чувашского государственного аграрного университета проводят исследования по разработке специальных препаратов для животных, которые оказывают положительное влияние на иммунную систему. Результатом работы стало получение 12 комплексных биопрепаратов, не имеющих аналогов в мире. Причем российские ученые уже запатентовали свои новые разработки.

Новые российские биостимуляторы могут применяться для повышения иммунитета, стимулирования развития плода и улучшения качества молозива у материнского организма, для поддержки новорожденных, для лечения заболеваний молодняка, в том числе и гинекологических, а также использоваться как антистрессовое и адаптогенное средство.

Препараты уже прошли испытания, которые проводились в нескольких свиноводческих и скотоводческих хозяйствах Чувашии и Нижегородской области, а также на прицефермах Чувашии, Тульской и Челябинской областей, Приморского края и некоторых других регионов. По данным Министерства сельского хозяйства Чувашии, размещенным на официальном портале органов власти республики, благодаря использованию новых препаратов заболеваемость у всех животных уменьшилась в 2-2,6 раза, сроки выздоровления заболевших особей сократились в среднем на 35-38%, а сохранность свиней повысилась до 98-100%.

Последним изобретением чувашских ученых стал биопрепарат Prevention-N-B-S, предназначенный для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы молодых сельскохозяйственных животных. Ученые планируют продолжить свои исследования, совершенствуя уже существующие и разрабатывая новые препараты.