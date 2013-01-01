ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе российские регионы открывали новые производства и начинали новые проекты. Так, в Вологодской области после реконструкции вновь начал работать один из старейших заводов России - Сазоновский стекольный завод, в Оренбургской области завод «Оренбургский радиатор» открыл новое производство алюминиевых теплообменников, а молодая семья якутских фермеров смогла открыть собственный цех и приступила к производству варенья, сиропов и морсов из местных дикоросов.

1. Рабочие завершили монтаж гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны на Курской АЭС-2

2. Проект использования возобновляемых источников энергии стартовал в Саратовской области

3. Аэропорт Новый Уренгой в ЯНАО увеличил площадь грузового терминала

4. Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области меняет фирменный стиль розничной сети магазинов

5. Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе

6. Власти Калмыкии приступили к реконструкции Чограйского водохранилища

7. Завод «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

8. Якутский фермер открыл собственный цех по переработке дикоросов

9. Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс

10. Курганская область приглашает гостей на Презентацию региона в ТПП РФ

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