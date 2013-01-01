Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 МАР, 13:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 МАР, 13:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства

Мар 15
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе российские регионы открывали новые производства и начинали новые проекты. Так, в Вологодской области после реконструкции вновь начал работать один из старейших заводов России - Сазоновский стекольный завод, в Оренбургской области завод «Оренбургский радиатор» открыл новое производство алюминиевых теплообменников, а молодая семья якутских фермеров смогла открыть собственный цех и приступила к производству варенья, сиропов и морсов из местных дикоросов.

1. Рабочие завершили монтаж гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны на Курской АЭС-2

2. Проект использования возобновляемых источников энергии стартовал в Саратовской области

3. Аэропорт Новый Уренгой в ЯНАО увеличил площадь грузового терминала

4. Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области меняет фирменный стиль розничной сети магазинов

5. Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе

6. Власти Калмыкии приступили к реконструкции Чограйского водохранилища

7. Завод «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

8. Якутский фермер открыл собственный цех по переработке дикоросов

9. Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс

10. Курганская область приглашает гостей на Презентацию региона в ТПП РФ

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
10 Мар:
9 Мар:
4 Мар:
Вне округа (Федерация):
1 Мар:
23 Фев:
17 Фев:
РОССИЯ:
12 Мар:
12 Мар:
12 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией

Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией
Политика

Деньги закончатся через неделю – две почти у половины россиян при увольнении

Деньги закончатся через неделю – две почти у половины россиян при увольнении
Экономика

Налоговая получит доступ к банковским счетам россиян с 17 марта. Проверять будут недобросовестных

Налоговая получит доступ к банковским счетам россиян с 17 марта. Проверять будут недобросовестных
Экономика

Из-за подорожания продуктов кафе и рестораны повысят цены в марте

Из-за подорожания продуктов кафе и рестораны повысят цены в марте
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства

Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс

Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
12 МАР, 23:08 Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс
12 МАР, 21:58 Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап» Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»
12 МАР, 18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
12 МАР, 13:38 Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter