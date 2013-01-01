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На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны

Мар 11
Курская область Центральный федеральный округ
На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны


Курская АЭС-2 является строящейся атомной электростанцией. Ее возводят в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области для замены Курской АЭС, когда та выйдет из строя. Общая мощность двух блоков новой электростанции составит 2510 МВт, а тепловая мощность реактора – 3312 МВт.

В Курской области продолжается строительство новой атомной электростанции - Курской АЭС-2. Объект располагается в селе Макаровка в Курчатовском районе. Электростанция заменит существующую Курскую АЭС, после того, как закончится срок ее эксплуатации.

В настоящее время в здании реактора первого энергоблока в проектное положение установлены все четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны. Объем каждой гидроемкости составляет 60 куб. м. По словам директора Курской АЭС, которые приводит Комитет информации и печати региона, завершение данного этапа работ позволит рабочим приступить к возведению конструкций в гермозоне реактора. Это важный этап работ, успешное окончание которого будет непосредственно влиять на сроки работ по устройству шахты реактора в здании первого энергоблока.

Строительство Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе стартовало 29 апреля 2018 года. Были залиты первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания первого энергоблока. Новая электростанция отвечает всем современным международным требованиям в области безопасности ядерной энергетики. АЭС будет оснащена четырьмя активными каналами систем безопасности, которые дублируют друг друга. Общая мощность двух блоков электростанции составит 2510 МВт, а тепловая мощность реактора достигнет 3312 МВт. Курская АЭС-2 рассчитана на работу в течение 60 лет.



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