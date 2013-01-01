На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
На крупнейшем источнике водообеспечения Калмыкии - Чограйском водохранилище - начнется реконструкция. Работы будут проходить в течение четырех лет. Планируется, что всего на программу модернизации будет потрачено более 1,4 млрд рублей.
Чограйское водохранилище расположено в Республике Калмыкия на границе со Ставропольским краем. Водоем является крупнейшим источником водообеспечения региона и обеспечивает развитие мелиорации, орошаемого земледелия и обводнения пастбищ на территории пяти прилегающих к нему районов через сеть мелиоративных каналов.
В настоящее время власти Республики планируют провести работы по реконструкции водохранилища. Будет проведено улучшение водозабора в Черноземельский магистральный канал (ЧМК) и донного водовыпуска, выполнено устройство дренажа под телом плотины, увеличен парапет на гребне плотины, укреплен «мокрый» откос и установлены необходимые датчики на всех сооружениях. Также планируется почти в три раза увеличить объем пресной воды, содержащийся в водохранилище, с 242 млн. куб. м до проектных 720 млн. кубометров.
По данным пресс-службы Правительства Республики Калмыкии, работы по реконструкции Чограйского водохранилища продлятся четыре года. Общий объем денежных средств, вложенных в реконструкцию, составит 1 млрд. 405 млн. рублей, а в текущем году стоимость проведенных работ составит порядка 300 млн. рублей.
|5 Мар:
|18 Фев:
|10 Фев:
|5 Мар:
|4 Мар:
|4 Мар:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий