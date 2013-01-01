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На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

Мар 5
Республика Калмыкия Южный федеральный округ
На Чограйском водохранилище начинается реконструкция


На крупнейшем источнике водообеспечения Калмыкии - Чограйском водохранилище - начнется реконструкция. Работы будут проходить в течение четырех лет. Планируется, что всего на программу модернизации будет потрачено более 1,4 млрд рублей.

Чограйское водохранилище расположено в Республике Калмыкия на границе со Ставропольским краем. Водоем является крупнейшим источником водообеспечения региона и обеспечивает развитие мелиорации, орошаемого земледелия и обводнения пастбищ на территории пяти прилегающих к нему районов через сеть мелиоративных каналов.

В настоящее время власти Республики планируют провести работы по реконструкции водохранилища. Будет проведено улучшение водозабора в Черноземельский магистральный канал (ЧМК) и донного водовыпуска, выполнено устройство дренажа под телом плотины, увеличен парапет на гребне плотины, укреплен «мокрый» откос и установлены необходимые датчики на всех сооружениях. Также планируется почти в три раза увеличить объем пресной воды, содержащийся в водохранилище, с 242 млн. куб. м до проектных 720 млн. кубометров.

По данным пресс-службы Правительства Республики Калмыкии, работы по реконструкции Чограйского водохранилища продлятся четыре года. Общий объем денежных средств, вложенных в реконструкцию, составит 1 млрд. 405 млн. рублей, а в текущем году стоимость проведенных работ составит порядка 300 млн. рублей.



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