Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе



После восьмилетнего перерыва вновь заработал стекольный завод «Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», расположенный в Вологодской области. Это одно из старейших стекольных предприятий России со 160-летней историей. Обновленный завод планирует выпускать 240 миллионов бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литров в год.

В поселке Сазоново Чагодощенского района Вологодской области состоялась торжественная церемония открытия одного из старейших стекольных предприятий страны - стекольного завода «Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг». История Сазоновского завода насчитывает 160 лет, тем не менее 8 лет назад руководство вынуждено было остановить производство и законсервировать завод.

В 2019 году власти региона нашли инвестора, который приступил к модернизации производства. Было закуплено современное итальянское оборудование по производству облегченной стеклянной бутылки, а также проведены необходимые работы для расконсервации производства. В настоящее время на завод уже трудоустроены порядка 150 человек, причем в большинстве это те же люди, которые работали на заводе 8 лет назад.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, который присутствовал на церемонии открытия завода, объем инвестиций в модернизацию предприятия составил порядка 800 млн рублей. Руководство завода предполагает производить до 240 млн бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литров в год. При этом произведенная продукция будет направляться как на российский, так и на зарубежные рынки.