Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
Торговая сеть «Лазаревская Лавка», принадлежащая крупнейшему племенному хозяйству Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское», меняет фирменный стиль. Новый стиль подчеркивает экологичность продукции и традиции торговли. Ребрендинг обойдется хозяйству примерно в 50 млн рублей.
В обновленных магазинах покупатели смогут найти свежие свинину и говядину, более сотни наименований мясной продукции, изготовленной на собственном мясокомбинате хозяйства, включая разные виды колбас и копченых деликатесов, молочную продукцию собственной фермы, представленную свежим молоком и изготовленными по особой рецептуре творогом, ряженкой, кефиром, сметаной и сливочным маслом, а также популярные у постоянных клиентов пельмени, вареники, котлеты, шницели, биточки и другие продукты. А вот партнерская продукция представлена более чем 35 видами сыров, разнообразными консервами, крупами, соусами, водой и лимонадом.
По мнению руководства хозяйства, новый стиль фирменных магазинов будет подчеркивать экологичность продукции и ассортимент предлагаемых товаров. Как сообщили на инвестиционном портале Тульской области, в настоящее время торговая сеть «Лазаревская Лавка» включает 24 магазина, но их количество будет увеличено в 1,5 раза, а розничный оборот планируется повысить на 50% в год. Общая стоимость модернизации сети составит порядка 50 млн рублей.
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