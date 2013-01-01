Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин



Торговая сеть «Лазаревская Лавка», принадлежащая крупнейшему племенному хозяйству Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское», меняет фирменный стиль. Новый стиль подчеркивает экологичность продукции и традиции торговли. Ребрендинг обойдется хозяйству примерно в 50 млн рублей.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское» приступило к модернизации собственной торговой сети «Лазаревская Лавка». Руководство планирует не только изменить фирменный стиль розничных магазинов, но и значительно расширить ассортимент реализуемой продукции, за счет увеличения собственного производства и присоединения эксклюзивной высококачественной продукции от партнеров.

В обновленных магазинах покупатели смогут найти свежие свинину и говядину, более сотни наименований мясной продукции, изготовленной на собственном мясокомбинате хозяйства, включая разные виды колбас и копченых деликатесов, молочную продукцию собственной фермы, представленную свежим молоком и изготовленными по особой рецептуре творогом, ряженкой, кефиром, сметаной и сливочным маслом, а также популярные у постоянных клиентов пельмени, вареники, котлеты, шницели, биточки и другие продукты. А вот партнерская продукция представлена более чем 35 видами сыров, разнообразными консервами, крупами, соусами, водой и лимонадом.

По мнению руководства хозяйства, новый стиль фирменных магазинов будет подчеркивать экологичность продукции и ассортимент предлагаемых товаров. Как сообщили на инвестиционном портале Тульской области, в настоящее время торговая сеть «Лазаревская Лавка» включает 24 магазина, но их количество будет увеличено в 1,5 раза, а розничный оборот планируется повысить на 50% в год. Общая стоимость модернизации сети составит порядка 50 млн рублей.