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Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Мар 10
Тульская область Центральный федеральный округ
Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин


Торговая сеть «Лазаревская Лавка», принадлежащая крупнейшему племенному хозяйству Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское», меняет фирменный стиль. Новый стиль подчеркивает экологичность продукции и традиции торговли. Ребрендинг обойдется хозяйству примерно в 50 млн рублей.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское» приступило к модернизации собственной торговой сети «Лазаревская Лавка». Руководство планирует не только изменить фирменный стиль розничных магазинов, но и значительно расширить ассортимент реализуемой продукции, за счет увеличения собственного производства и присоединения эксклюзивной высококачественной продукции от партнеров.

В обновленных магазинах покупатели смогут найти свежие свинину и говядину, более сотни наименований мясной продукции, изготовленной на собственном мясокомбинате хозяйства, включая разные виды колбас и копченых деликатесов, молочную продукцию собственной фермы, представленную свежим молоком и изготовленными по особой рецептуре творогом, ряженкой, кефиром, сметаной и сливочным маслом, а также популярные у постоянных клиентов пельмени, вареники, котлеты, шницели, биточки и другие продукты. А вот партнерская продукция представлена более чем 35 видами сыров, разнообразными консервами, крупами, соусами, водой и лимонадом.

По мнению руководства хозяйства, новый стиль фирменных магазинов будет подчеркивать экологичность продукции и ассортимент предлагаемых товаров. Как сообщили на инвестиционном портале Тульской области, в настоящее время торговая сеть «Лазаревская Лавка» включает 24 магазина, но их количество будет увеличено в 1,5 раза, а розничный оборот планируется повысить на 50% в год. Общая стоимость модернизации сети составит порядка 50 млн рублей.



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