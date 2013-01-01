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Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона

Мар 9
Курганская область Уральский федеральный округ
Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона


Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, что делает регион уникальным с точки зрения географического положения и климатических условий. При этом область обладает высоким инвестиционным, экономическим, промышленным, агропромышленным и туристическим потенциалом, о чем в День Курганской области в ТПП РФ расскажет губернатор региона.

На площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты Российской Федерации пройдет День Курганской области. Мероприятие, во время которого губернатор региона Вадим Шумков расскажет об инвестиционном, экономическом, промышленном, агропромышленном и туристическом потенциале области, состоится 18 марта по адресу Москва, ул. Ильинка, д.6/1, с.1.

В Презентации области примут участие представители Администрации региона, бизнеса и эксперты, а с приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратятся Президент ТПП РФ Сергей Катырин и Губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Гости мероприятия познакомятся с перспективами ведения бизнеса, которые может предоставить Курганская область, узнают о наиболее интересных инвестиционных площадках и проектах региона, а также смогут пообщаться с руководителями компаний и частными предпринимателями, которые уже ведут бизнес на территории области, а также получат информацию о возможности размещения собственных предприятий на территории Курганской области или участия в проектах государственно-частного партнерства.

Время проведения мероприятия – с 11.00 до 15.00, начало регистрации – 10.00, (Конгресс-центр ТПП РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1). Участие в событии - бесплатное, но количество участников ограничено. Для участия в Презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://kurgan-event.tpprf.ru/?ts=1612965700

По всем вопросам относительно мероприятия можно обращаться:

от ТПП РФ Исхакова Елена Михайловна - congress@tpprf.ru;

от Курганской области Плотникова Лариса Васильевна -tpp45@yandex.ru.

Телефоны для справок: +7 495 620 0268 , +7-3522-460-700, +7-912-831-6027.

Регистрация СМИ: Литвиненко Ольга Юрьевна
(тел.: +74956200290, e-mail: litvinevko.oy@tpprf.ru )



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