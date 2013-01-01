Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в церемонии открытия в селе Мельниково нового физкультурно-спортивного комплекса, построенного по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование строительства спортивного объекта проводилось из бюджетов разных уровней, из которых были выделены средства в размере более 118 млн рублей.
Возведение нового физкультурно-спортивного комплекса началось в 2020 году. Площадь спорткомплекса составляет почти 2 тыс. кв. м. Причем название для спортивного объекта было выбрано посредством конкурса, в котором могли принять участие все желающие. Жители остановились на имени легендарного уроженца Шегарского района, почетного гражданина Томской области баскетболиста Сергея Белова.
По информации пресс-службы Администрации Томской области, в общей сложности из бюджетов всех уровней на строительство объекта было выделено более 118 млн рублей.
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