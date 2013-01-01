Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»
Анна Герасимова из якутского с. Табага - начинающий фермер. В 2019 году они с мужем выиграли грант проекта «Агростартап», в размере 2,9 млн рублей, что помогло семейной паре открыть собственный цех по переработке якутских дикоросов.
Согласно условиям проекта «Агростартап», молодые предприниматели создали на ферме три новых рабочих места. На деньги гранта и собственные средства построили здание цеха, приобрели варочный котел, моечную машину, дробилку, резервуар, специальные комплексы для очистки воды, оборудование для упаковки, а также закупили несколько партий дикоросов. Цех будет выпускать порядка 400 литров варенья, сиропов и морсов за смену, всего же планируется переработать порядка 4 т дикоросов в год. Причем сырье фермеры планируют приобретать у местных жителей, а готовую продукцию реализовать в своем улусе и Якутске.
По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева, которые приводит официальный портал Республики Саха (Якутия), сбор и переработка дикоросов, в большом количестве произрастающих на территории региона, является новым и перспективным направлением развития малого и среднего предпринимательства. Открытие нового цеха не только создает дополнительные рабочие места, но также способствует развитию самозанятости населения, которое может заняться сбором сырья в летне-осенний период, тем самым поддерживая свой доход.
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