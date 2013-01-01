Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»



Анна Герасимова из якутского с. Табага - начинающий фермер. В 2019 году они с мужем выиграли грант проекта «Агростартап», в размере 2,9 млн рублей, что помогло семейной паре открыть собственный цех по переработке якутских дикоросов.

По словам Анны Герасимовой из с. Табага Мегино-Кангаласского района Якутии, идея об открытии собственного цеха по переработке местных дикоросов пришла ей еще в 2016 году. А в 2019 году они с мужем смогли разработать бизнес-план проекта, собрать необходимые документы и принять участие в конкурсе «Агростартап», жюри которого одобрило выделение семейной паре гранта в размере 2,9 млн рублей.

Согласно условиям проекта «Агростартап», молодые предприниматели создали на ферме три новых рабочих места. На деньги гранта и собственные средства построили здание цеха, приобрели варочный котел, моечную машину, дробилку, резервуар, специальные комплексы для очистки воды, оборудование для упаковки, а также закупили несколько партий дикоросов. Цех будет выпускать порядка 400 литров варенья, сиропов и морсов за смену, всего же планируется переработать порядка 4 т дикоросов в год. Причем сырье фермеры планируют приобретать у местных жителей, а готовую продукцию реализовать в своем улусе и Якутске.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева, которые приводит официальный портал Республики Саха (Якутия), сбор и переработка дикоросов, в большом количестве произрастающих на территории региона, является новым и перспективным направлением развития малого и среднего предпринимательства. Открытие нового цеха не только создает дополнительные рабочие места, но также способствует развитию самозанятости населения, которое может заняться сбором сырья в летне-осенний период, тем самым поддерживая свой доход.