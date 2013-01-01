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Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»

Мар 12
Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ
Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»


Анна Герасимова из якутского с. Табага - начинающий фермер. В 2019 году они с мужем выиграли грант проекта «Агростартап», в размере 2,9 млн рублей, что помогло семейной паре открыть собственный цех по переработке якутских дикоросов.

По словам Анны Герасимовой из с. Табага Мегино-Кангаласского района Якутии, идея об открытии собственного цеха по переработке местных дикоросов пришла ей еще в 2016 году. А в 2019 году они с мужем смогли разработать бизнес-план проекта, собрать необходимые документы и принять участие в конкурсе «Агростартап», жюри которого одобрило выделение семейной паре гранта в размере 2,9 млн рублей.

Согласно условиям проекта «Агростартап», молодые предприниматели создали на ферме три новых рабочих места. На деньги гранта и собственные средства построили здание цеха, приобрели варочный котел, моечную машину, дробилку, резервуар, специальные комплексы для очистки воды, оборудование для упаковки, а также закупили несколько партий дикоросов. Цех будет выпускать порядка 400 литров варенья, сиропов и морсов за смену, всего же планируется переработать порядка 4 т дикоросов в год. Причем сырье фермеры планируют приобретать у местных жителей, а готовую продукцию реализовать в своем улусе и Якутске.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева, которые приводит официальный портал Республики Саха (Якутия), сбор и переработка дикоросов, в большом количестве произрастающих на территории региона, является новым и перспективным направлением развития малого и среднего предпринимательства. Открытие нового цеха не только создает дополнительные рабочие места, но также способствует развитию самозанятости населения, которое может заняться сбором сырья в летне-осенний период, тем самым поддерживая свой доход.

 



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