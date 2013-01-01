«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
На предприятии «Оренбургский радиатор» введен в эксплуатацию новый цех по производству алюминиевых теплообменников, для которого был приобретен листогибочный пресс. Новое турецкое оборудование обошлось компании в 3 млн рублей, но оно позволит значительно сократить производственные издержки компании.
Как сообщил Корпорации развития Оренбургской области директор предприятия Дмитрий Ильясов, ввод в эксплуатацию нового гидравлического пресса способствует значительному сокращению цикла производства, а также помогает серьезно уменьшить затраты на расходы транспорта, возникающие при изготовлении радиаторов для сельскохозяйственной и специальной техники.
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