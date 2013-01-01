«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников



На предприятии «Оренбургский радиатор» введен в эксплуатацию новый цех по производству алюминиевых теплообменников, для которого был приобретен листогибочный пресс. Новое турецкое оборудование обошлось компании в 3 млн рублей, но оно позволит значительно сократить производственные издержки компании.

В рамках инвестиционного проекта по производству алюминиевых теплообменников на предприятии «Оренбургский радиатор», которое входит в машиностроительный комплекс Уральской горно-металлургической компании, оборудовали новый цех. Руководство компании закупило турецкое оборудование, стоимостью порядка 3 млн рублей. Это гидравлический листогибочный пресс Ermaksan с ЧПУ, который позволяет гнуть стальные и алюминиевые заготовки толщиной до 8 мм. Такие заготовки компания использует при изготовлении планок, уголков и кронштейнов для сборки блоков радиаторов. Максимальное усилие нового оборудования составляет 135 тонн.

Как сообщил Корпорации развития Оренбургской области директор предприятия Дмитрий Ильясов, ввод в эксплуатацию нового гидравлического пресса способствует значительному сокращению цикла производства, а также помогает серьезно уменьшить затраты на расходы транспорта, возникающие при изготовлении радиаторов для сельскохозяйственной и специальной техники.