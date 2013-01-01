Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 21:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 МАР, 21:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

Мар 12
Оренбургская область Приволжский федеральный округ
«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников


На предприятии «Оренбургский радиатор» введен в эксплуатацию новый цех по производству алюминиевых теплообменников, для которого был приобретен листогибочный пресс. Новое турецкое оборудование обошлось компании в 3 млн рублей, но оно позволит значительно сократить производственные издержки компании.

В рамках инвестиционного проекта по производству алюминиевых теплообменников на предприятии «Оренбургский радиатор», которое входит в машиностроительный комплекс Уральской горно-металлургической компании, оборудовали новый цех. Руководство компании закупило турецкое оборудование, стоимостью порядка 3 млн рублей. Это гидравлический листогибочный пресс Ermaksan с ЧПУ, который позволяет гнуть стальные и алюминиевые заготовки толщиной до 8 мм. Такие заготовки компания использует при изготовлении планок, уголков и кронштейнов для сборки блоков радиаторов. Максимальное усилие нового оборудования составляет 135 тонн.

Как сообщил Корпорации развития Оренбургской области директор предприятия Дмитрий Ильясов, ввод в эксплуатацию нового гидравлического пресса способствует значительному сокращению цикла производства, а также помогает серьезно уменьшить затраты на расходы транспорта, возникающие при изготовлении радиаторов для сельскохозяйственной и специальной техники.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Оренбургская область:
30 Дек:
1 Дек:
7 Окт:
Приволжский федеральный округ:
9 Мар:
26 Фев:
26 Фев:
РОССИЯ:
12 Мар:
11 Мар:
10 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Цена на бензин побила исторический рекорд в России

Цена на бензин побила исторический рекорд в России
Экономика

Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян

Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян
Экономика 2

Налоговая установит контроль за богатыми россиянами и их семьями

Налоговая установит контроль за богатыми россиянами и их семьями
Экономика 2

Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек

Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе

Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
Некоторых россиян могут лишить детских пособий
Некоторых россиян могут лишить детских пособий
13:38 Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике
Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
09 МАР, 18:19 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм
09 МАР, 15:15 Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter