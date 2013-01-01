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В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии

Мар 9
Саратовская область Приволжский федеральный округ
В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии


Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд» в Балакове Саратовской области стал первым экспериментальным объектом нового проекта по использованию возобновляемых источников энергии компании «ФосАгро». Комплекс уже имеет собственную солнечную электростанцию на 25 кВт/ч, а в дальнейшем выработка энергии увеличится до 40 кВт/ч.

Саратовская компания «ФосАгро» начала реализацию нового проекта, предполагающего переход на использование возобновляемых источников энергии как на производстве, так и на социальных объектах. Первым объектом, на котором были установлены панели солнечной электростанции, стал корпоративный санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд» в Балакове.

Работы в рамках проекта начались еще год назад. Эксперты компании «ФосАгро» проводили необходимые исследования для выбора экспериментального объекта и остановились именно на санатории «Изумруд» в Балакове из-за более южного расположения и большего количества солнечных дней в регионе.

В настоящее время на крыше лечебного комплекса появилась собственная солнечная электростанция. Уже установленные панели могут дать комплексу порядка 25 кВт/ч электроэнергии, что почти полностью удовлетворяет потребности заведения в электроэнергии.

Причем, по данным Министерства промышленности и энергетики области, которое ссылается на материалы пресс-службы БФ АО «Апатит», планируется увеличить количество панелей для того, чтобы увеличить мощность солнечной электростанции до 40 кВт/ч. А испытание «солнечной батареи» проводят сотрудники «Апатита». Также компания предоставит комплексу два тестовых блока мощностью около 1 кВт каждый.



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