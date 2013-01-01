Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
Более чем на 500 кв. м вырос грузовой комплекс аэропорта Новый Уренгой, что увеличило его полезную площадь в три раза. Теперь общая площадь грузового терминала составляет 730 кв. м, что значительно повысит уровень сервиса и обслуживания клиентов, а также количество принятого и отправленного груза.
Открытие нового грузового терминала будет способствовать оптимизации работы аэропорта, повысит уровень сервиса, положительно скажется на скорости обслуживания клиентов и обработки грузов, а также увеличит грузооборот аэропорта. И это не единственное усовершенствование, введенное руководством воздушной гавани. Так, сейчас клиентам, пожелавшим отправить груз, предоставляется услуга СМС-информирования о статусе заказа, возможность оформить отправку удаленно, а также отслеживание движения груза по номеру авианакладной.
Как сообщили в пресс-службе Правительства ЯНАО, в прошлом году через грузовой терминал аэропорта Новый Уренгой прошло порядка 4,5 тыс. тонн груза и почты, что на 8% превышает показатель 2019 года. Причем больше всего грузов отправляли и получали из Москвы и Сабетты, а вот почтовый обмен наиболее интенсивно проходил с Москвой, Тюменью и Салехардом.
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