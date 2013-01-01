Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала



Более чем на 500 кв. м вырос грузовой комплекс аэропорта Новый Уренгой, что увеличило его полезную площадь в три раза. Теперь общая площадь грузового терминала составляет 730 кв. м, что значительно повысит уровень сервиса и обслуживания клиентов, а также количество принятого и отправленного груза.

На территории аэропорта Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе появился новый грузовой терминал. Общая площадь новых складских помещений составляет порядка 500 кв. м. Это увеличило полезную площадь грузового комплекса аэропорта в три раза, которая теперь составляет 750 кв. м. При этом помещения склада отапливаются, что немаловажно при суровых погодных условиях региона.

Открытие нового грузового терминала будет способствовать оптимизации работы аэропорта, повысит уровень сервиса, положительно скажется на скорости обслуживания клиентов и обработки грузов, а также увеличит грузооборот аэропорта. И это не единственное усовершенствование, введенное руководством воздушной гавани. Так, сейчас клиентам, пожелавшим отправить груз, предоставляется услуга СМС-информирования о статусе заказа, возможность оформить отправку удаленно, а также отслеживание движения груза по номеру авианакладной.

Как сообщили в пресс-службе Правительства ЯНАО, в прошлом году через грузовой терминал аэропорта Новый Уренгой прошло порядка 4,5 тыс. тонн груза и почты, что на 8% превышает показатель 2019 года. Причем больше всего грузов отправляли и получали из Москвы и Сабетты, а вот почтовый обмен наиболее интенсивно проходил с Москвой, Тюменью и Салехардом.