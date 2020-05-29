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ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
В российских регионах, несмотря на пандемию, росло число новых рабочих мест, созданных благодаря крупным проектам в судостроении, космической отрасли, химической промышленности, животноводстве.

Готов к отгрузке из Северодвинска на космодром «Восточный» гигантский стартовый стол для пускового комплекса «Ангара», который доставят на Дальний Восток по Севморпути. На юге России запущены две крупнейшие ветроэлектростанции.

Под Тулой успешно разводят благородных оленей на самой большой в России и Европе специализированной ферме. Ставропольские садоводы расширяют ассортимент выращиваемых фруктов: посажен первый в регионе персиковый сад, на очереди – миндальный.

  1. В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

  2. В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

  3. В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию

  4. В Свердловской области впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

  5. В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

  6. В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

  7. В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса

  8. В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей

  9. В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии

  10. На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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