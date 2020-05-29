ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В российских регионах, несмотря на пандемию, росло число новых рабочих мест, созданных благодаря крупным проектам в судостроении, космической отрасли, химической промышленности, животноводстве.

Готов к отгрузке из Северодвинска на космодром «Восточный» гигантский стартовый стол для пускового комплекса «Ангара», который доставят на Дальний Восток по Севморпути. На юге России запущены две крупнейшие ветроэлектростанции.

Под Тулой успешно разводят благородных оленей на самой большой в России и Европе специализированной ферме. Ставропольские садоводы расширяют ассортимент выращиваемых фруктов: посажен первый в регионе персиковый сад, на очереди – миндальный.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»