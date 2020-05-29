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В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

Июн 3
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В Приморском крае на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) заложили кили восьми судов для добычи краба. Они будут построены по программе инвестквот в течение пяти лет. На первом этапе сформируют до 500 новых рабочих мест, в дальнейшем их число увеличится до трех тысяч. Сумма частных инвестиций в проект — около 17 млрд рублей, а с учетом затрат на модернизацию завода — 20 млрд. Событие является историческим не только для Дальнего Востока, но и для всей страны.
В новейшей истории России еще не было прецедентов по строительству такой большой серии судов, предназначенных для работы не только в Дальневосточном бассейне, но и в Северном бассейне РФ.

В начале 2020 года Находкинский судоремонтный завод заключил контракты с компанией «Антей» и «ТРК» на строительство восьми краболовов. Разработчик проекта — компания «Дамен Инжиниринг».

Мореходные качества судна улучшены благодаря оптимальному соотношению его длины и ширины и прямому носу. Особое внимание в проекте уделено экономичности (топливной эффективности) судна.

В настоящее время на НСРЗ изготовлены закладные секции и часть секций днищевых блоков для всех восьми судов, ведутся работы по подготовке производства к началу формирования корпусов краболовов.

Судна неограниченного района плавания предназначены для добычи и перевозки краба в живом виде. Они имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в замерзающих неарктических морях.

Проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу, позволит в будущем на базе ремонтного предприятия создать крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки различных типов рыболовецких судов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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