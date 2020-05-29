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В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

Июн 1
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

В индустриальном парке «Ворсино» Калужской области крупнейшая в Европе лесохимическая компания «Архбум Тиссью Групп» запустила в эксплуатацию новый завод по выпуску санитарно-гигиенических изделий. Объем инвестиций в строительство, которое велось с 2018 года, составил 9,7 млрд рублей, а в целом калужский проект оценивается в 11,5 млрд рублей. Трудоустроено более 400 человек, с открытием новых линий количество новых рабочих мест увеличится до 700.
Мощность производства — 70 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год. В качестве сырья для туалетной бумаги на предприятии используется целлюлоза без красителей и ароматизаторов.

Инновационные технологии, используемые при производстве бумажной продукции, позволяют заводу не только экономить энергоресурсы, минимизировать отходы, но и входить в число экологических производств. На промышленной площадке функционируют новейшие очистные сооружения.

В ближайших планах — увеличение объемов выпуска до 210 тысяч тонн в год, а также расширение ассортимента продукции, которая будет поступать как на внутренний рынок, так и экспортироваться за рубеж.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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