В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию



В Республике Адыгея «Россети ФСК ЕЭС» выполнили технологическое присоединение к единой национальной электрической сети Адыгейской ВЭС — крупнейшей на юге России ветроэлектростанции. Стоимость работ превысила 650 млн рублей. Объем совокупных инвестиций компании «НоваВинд» в проект строительства ветропарка в Адыгее составил 23 млрд рублей. Новая ВЭС мощностью 150 МВт покроет 20% потребности Адыгеи в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края.

Новый объект расположен на границе Шовгеновского и Гиагинского районов Адыгеи. На площадке ветропарка запущено 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая выработка электроэнергии — 354 млн кВт/ч в год.

Для подсоединения ВЭС к единой национальной электрической сети проведена модернизация подстанций 330 кВ «Армавир» и 500 кВ «Центральная», построены ЛЭП протяженностью 16,5 км. От линии электропередачи 330 кВ «Армавир — Центральная» возведены заходы на подстанцию 220 кВ «Ветропарк».

Установленное на подстанциях оборудование российского производства компактнее электромеханических аналогов, имеет длительный срок службы (не менее 20 лет), минимизирует риски системных аварий.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ