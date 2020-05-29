В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса



В Ясногорском районе Тульской области ООО «БИЛАГРО» реализовало первую часть проекта по строительству крупнейшей в Европе фермы по промышленному разведению благородного оленя и мясному производству. Комплекс площадью 3 000 гектаров рассчитан на поголовье до 10 000 оленей. Аналогов системе с такой производительностью в России и Европе нет. Объем инвестиций в проект составляет около 500 миллионов рублей. Будет создано 200 новых рабочих мест.

Проектом предусмотрено создание оленеводческой фермы полностью замкнутого цикла - от собственной кормозаготовки и разведения животных до производства и реализации готовой продукции.

На данный момент построены вольеры для содержания оленей площадью около 270 га. Построена и введена в эксплуатацию система обслуживания поголовья (сортировка, взвешивание, вакцинация, искусственное оплодотворение, лечение).

Поголовье оленей на сегодняшний день составляет около 300 оленей, уже получено первое потомство оленят. В конце 2020 года планируется завоз нового поголовья.

Также введено в оборот около 600 га земли сельхозназначения для заготовки кормов. Оленеводческий комплекс полностью обеспечивает себя кормами: в 2020 году планируется заготовить 1500 тонн сенажа, 200 тонн сена и 600 тонн зерна.

На следующем этапе проекта предстоит дальнейшее наращивание поголовья оленей, ввод в оборот дополнительных земель для кормозаготовки, строительство телятника, бойни и цеха переработки, а также обустройство системы зимнего содержания и кормления (фидлота).

В ходе реализации проекта используются самые современные технологии в отрасли оленеводства и опыт коллег со всего мира. Привлечены профессиональные консультанты из Великобритании и Новой Зеландии, которые задействованы как на этапе проектирования и строительства, так и в процессе разведения оленей и селекционной работы.

Реализовать продукцию планируют как на внутреннем российском рынке, так и отправлять на экспорт в страны Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии.

Тульская область, Центральный федеральный округ