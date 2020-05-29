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В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

Июн 3
Москва Центральный федеральный округ
В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Новочебоксарске (Чувашская Республика) на строительной площадке ПАО «Химпром» заложена первая свая под здание будущего завода по производству перекиси водорода антрахиноновым методом. ООО «Волжская перекись» станет первым в стране предприятием, работающим по данной технологии. Общий объем инвестиций составит 5,6 млрд рублей. Новое современное автоматизированное предприятие будет отвечать всем требованиям экологической безопасности и позволит создать дополнительные рабочие места.
Проектная производственная мощность завода — 50 тысяч тонн продукции в год. Новое направление полностью обеспечит потребность в высококачественной перекиси водорода на российском рынке.

Производить антрахиноновую перекись, востребованную в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, космической и других отраслях в полном объеме начнут в 2022 году.

ООО «Волжская перекись» — компания, специально созданная для реализации проекта строительства завода по промышленному производству перекиси водорода.

Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ



 
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