В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей



В Воробьевском районе Воронежской области открылся новый свиноводческий комплекс «Краснопольский». Инвестиции ГК «АГРОЭКО» в строительство составили около 1,2 млрд рублей. Комплекс возвели в запланированный срок. Создано 40 новых рабочих мест для жителей окрестных сельских поселений.

На ферму поставили первое поголовье. Единовременно на территории комплекса будут находиться 35 тыс. свиней. Производственная мощность предприятия — 7,6 тыс. тонн мяса в год.

Комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и системой микроклимата, которая регулирует температурные режимы, создавая комфортные условия для персонала и животных.

По итогам четырех месяцев 2020 года в Воронежской области поголовье свиней составило почти 1,4 млн голов. По общему производству скота и птицы регион занял четвертое место в России и ЦФО.

Воронежская область, Центральный федеральный округ