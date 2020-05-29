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В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

В г. Северодвинске Архангельской области АО «Промышленные технологии» закончило изготовление и испытание пускового стола для ракетного комплекса «Ангара» с комплектом газооблицовки и газоотражателя. В настоящее время проводится подготовка к отгрузке стартового стола массой более 2 тысяч тонн вместе с комплексом вакуумной установки для пилотируемой программы космодрома «Восточный». Груз будет доставлен на Дальний Восток по Северному морскому пути.
Универсальное грузовое судно «Баренц» выйдет из Северодвинска с негабаритным грузом в июле и, пройдя по Северному морскому пути, войдет в порт Советская Гавань, где пусковой стол и комплекс вакуумной установки перегрузят на баржи и по рекам Амур и Зея доставят на космодром «Восточный» в Амурскую область.

В настоящее время на космодроме идет активная работа по созданию второй очереди космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара». На строительство стартового комплекса мобилизовано 1 320 человек и 140 единиц техники. При пиковой нагрузке в середине 2020 года будет работать до 5 тыс. человек.

Ввод КРК «Ангара» в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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