Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов



В Екатеринбурге группа физиков из Уральского федерального университета (УрФУ) — одного из ведущих университетов России, отмечающего в 2020 году своё столетие, совместно с коллегами из Института физики металлов (ИФМ) Уральского отделения РАН и Института материаловедения им. Лейбница (Бремен, Германия) впервые в мире синтезировала с помощью 3D-печати постоянные магниты с высокой коэрцитивной силой без применения дорогостоящих тяжелых редкоземельных металлов.

Ученые добились почти двукратного увеличения коэрцитивной (удерживающей) силы магнитов. На сегодняшний день это лучший в мире результат для аддитивных технологий производства постоянных магнитов.

Особенно важно, что инфильтрация сплава происходит одновременно с 3D-печатью магнитов. Одностадийный синтез магнитов с применением аддитивных технологий произведен впервые, что является прорывом в этой области.

Цель изысканий — экономичное серийное 3D-производство постоянных магнитов с высокой коэрцитивной силой и многообразной конфигурацией без использования тяжелых редкоземельных элементов.

Основой для изготовления магнитов (в данном случае способом лазерного спекания) послужили порошки из нанокристаллического сплава неодима, железа и бора. Магниты из этого сплава способны при комнатной температуре запасти больше «магнитной» энергии, чем любой другой тип магнитов, а также не содержат дорогостоящий кобальт, который применяется в литий-ионных аккумуляторах.

Постоянные магниты используются в качестве автономных источников магнитного поля, для преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. Области применения постоянных магнитов — робототехника, магнитно-резонансная томография, производство ветрогенераторов, электродвигателей постоянного тока, мобильных телефонов, жестких дисков компьютеров, высококачественных динамиков, бытовой техники и т.д.

Свердловская область, Уральский федеральный округ