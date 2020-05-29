На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
Июн 4
В пригородной зоне Невинномысска Ставропольского края начата реализация крупного садоводческого проекта на территории опережающего социально-экономического развития. Инвестпроект стоимостью более 1 миллиарда рублей осуществляет компания «Ставропольская Фруктовая Долина», создавшая 67 рабочих мест. Сейчас завершена закладка первого в крае персикового сада площадью 2 гектара, а также заложен суперинтенсивный яблоневый сад на площади 227 гектаров.
В целом площадь садовых насаждений под Невинномысском составит 277 гектаров. На территории сада планируется выращивать разные фруктовые культуры. К яблокам и персикам добавились груши и черешня.
В ближайшее время на Ставрополье появится и первый миндальный сад. В текущем году в крае планируется закладка около 900 га садов.
Весь посадочный материал для новых садов выращивается на территории региона. В этом году будет выращено около 5 миллионов саженцев, адаптированных к местным климатическим условиям. Они востребованы не только на Ставрополье, но и в Краснодарском крае, а также в республиках Северного Кавказа.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
4 Июн 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|4 Июн:
|4 Июн:
|3 Июн:
Центральный федеральный округ:
|3 Июн:
|3 Июн:
|2 Июн:
РОССИЯ:
|4 Июн:
|2 Июн:
|2 Июн: