В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии



В Астрахани на АО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина» спустили на воду плавучий кран проекта 02690 грузоподъёмностью 150 тонн. Специально под этот заказ ВМФ России на верфи был возведён уникальный плавучий док. Крановое судно будет полностью достроено на воде и с ноября 2020 года начнет обеспечение работ, связанных с активным развитием инфраструктуры базирования Каспийской флотилии.

Судно имеет водоизмещение 2,2 тыс. тонны, длину корпуса — 52,2 метра, ширину — 22,8 метра и оснащено полноповоротным краном грузоподъемностью — 35-150 тонн. Дальность плавания — 3,5 тыс. миль, автономность — 10 суток. Экипаж нового судна составит 22 человека. Самоходный плавучий кран предназначен для выполнения всех видов грузоподъемных работ, производства погрузок оружия на надводные корабли, подводные лодки и суда, обтяжки цепей крепления плавучих причалов, установки и съемки рейдового оборудования, перевозки грузов на верхней палубе. Астраханская область, Южный федеральный округ

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