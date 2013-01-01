ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Очередная неделя в условиях пандемии прошла в российских регионах с пользой для населения и экономики. Рекордными темпами продолжалось увеличение мощностей по выпуску индивидуальных защитных средств и оборудования для их производства. Большой шаг вперед сделан в развитии рыбопромыслового флота и морской логистики. С конвейера «КАМАЗа» сошел трёхмиллионный дизельный двигатель. На «Красном Сормове» заложили кили первых пяти судов для промысла краба. На трех нефтегазовых месторождениях Ямала начали разработку неоком-юрских залежей, а также ачимовских отложений, залегающих на глубинах до 4 км. В Мордовии запущена первая в России базовая станция промышленного Интернета вещей, сеть которого охватит до 85% объектов на территории страны.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»