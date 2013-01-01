ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
Май 22
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Очередная неделя в условиях пандемии прошла в российских регионах с пользой для населения и экономики. Рекордными темпами продолжалось увеличение мощностей по выпуску индивидуальных защитных средств и оборудования для их производства. Большой шаг вперед сделан в развитии рыбопромыслового флота и морской логистики. С конвейера «КАМАЗа» сошел трёхмиллионный дизельный двигатель. На «Красном Сормове» заложили кили первых пяти судов для промысла краба. На трех нефтегазовых месторождениях Ямала начали разработку неоком-юрских залежей, а также ачимовских отложений, залегающих на глубинах до 4 км. В Мордовии запущена первая в России базовая станция промышленного Интернета вещей, сеть которого охватит до 85% объектов на территории страны.
- На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
- В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов
- В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта
- В Татарстане выпустили юбилейный трёхмиллионный дизельный двигатель V8 на заводе «КАМАЗ»
- В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
- В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
- В Самаре на базе крупнейшего в РФ электротехзавода создали совместное предприятие за 3 млрд рублей
- В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей
- В Свердловской области стартовало строительство комплекса по сортировке отходов за 3,2 млрд рублей
- В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
22 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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