В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей



В г. Пестово Новгородской области состоялся запуск нового завода по выпуску пеллет (древесно-топливных гранул) в составе группы компаний «Устьянская лесоперерабатывающая компания» (ГК «УЛК»). Инвестиции в создание производственных площадок и оборудование высокотехнологичных линий составили около 1,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день это – крупнейшее в регионе предприятие такого направления.

Мощность нового производства составляет 60 тысяч тонн древесно-топливных гранул в год. Пеллетный завод будет работать по принципу безотходного производства: здесь сформирован замкнутый цикл, применены ресурсосберегающие технологии.

Завод полностью обеспечен сырьем, привозимым из соседних регионов – Архангельской и Вологодской областей. В планах предприятия – значительно увеличить объемы выпуска продукции, расширить ее экспорт.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ