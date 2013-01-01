В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок



Краснодарская машиностроительная компания «КраснодарСтанкоСтроитель» при поддержке краевых властей и отраслевых предприятий региона менее чем за два месяца разработала первую в России автоматическую линию по производству медицинских масок, необходимых в условии пандемии коронавируса. Ее мощность достигает 75 тыс. единиц в сутки. В ближайшее время планируется наладить серийное производство оборудования.

Сотрудники предприятия собрали и подготовили к запуску тестовую разработку станка, оснащенную ультразвуковым узлом для припайки петель. Аппарат производит трехслойные лицевые маски из нетканых материалов. Мощность автоматической линии – 60 штук в минуту (или до 75 тысяч в сутки).

Проект кубанских производителей ранее был презентован министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Глава Минпромторга РФ выразил готовность поддержать проект на федеральном уровне, отметив, что «аналогов линий производства медицинских масок в России не существует, поэтому проект стратегически важен и требует максимального внимания и поддержки со стороны государства».

В ближайшее время планируется выпускать по три станка в месяц, кроме того, производитель продолжит работу по созданию линии с более высокой производственной мощностью.

Краснодарский край, Южный федеральный округ