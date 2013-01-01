В Самаре на базе крупнейшего в РФ электротехзавода создали совместное предприятие за 3 млрд рублей



В Самаре на базе крупнейшего в России предприятия по производству электротехнического оборудования ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» в результате соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и французской компанией Schneider Electric создано совместное предприятие. Приток инвестиций в размере 3 млрд рублей позволит системообразующему предприятию региона с почти 80-летней историей выйти на новый уровень развития, сохранив социальные гарантии для работников.

Полученные инвестиции будут вложены в модернизацию производства, разработку и внедрение инновационных решений, что позволит компании расширить экспортный потенциал. Цифровизация и переход на автоматизированное управление электрооборудованием обеспечат безопасность стратегически важных энергообъектов.

«Электрощит Самара» – крупнейший отечественный инжиниринговый кластер в сфере электротехники. Предприятие объединяет несколько производственных площадок, на которых трудятся около 4,5 тысяч человек.

Изготавливаемое под ключ электротехническое оборудование от 0,4 до 220 кВ (комплектные распределительные устройства, трансформаторные подстанции и др.) соответствует мировым стандартам качества. Выпускаемое оборудование применяется в нефте- и газодобывающей промышленности, на железной дороге и в городских сетях, на предприятиях самых разных отраслей.

Schneider Electric специализируется на цифровой трансформации в сферах управления энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности более чем в 100 странах мира.

Самарская область, Приволжский федеральный округ