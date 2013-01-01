В Свердловской области стартовало строительство комплекса по сортировке отходов за 3,2 млрд рублей
Май 20
В г. Краснотурьинске Свердловской области на территории индустриального парка Богословский дан старт строительству комплекса по сортировке коммунальных отходов, который позволит на 50% сократить утилизацию мусора в регионе. Компания «РИФЕЙ» инвестирует в строительство 3,2 миллиарда рублей и создаст около 300 новых рабочих мест. Объект, который будет соответствовать национальному стандарту РФ об экологичности и безопасности, построят в рамках нацпроекта «Экология».
Проектная мощность сортировочного комплекса – 130 тысяч тонн коммунальных отходов в год. На новом производстве предусмотрена сортировка пластика, изделий из металла стекла, бумаги, картона и т.д.
Реализация проекта завершит цикл по обращению с отходами в регионе, превращая их в сырье для вторичной переработки. Это позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду. Новый комплекс будет обслуживать территорию Северного управленческого округа Свердловской области.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
20 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|20 Май:
|20 Май:
|19 Май:
Центральный федеральный округ:
|19 Май:
|19 Май:
|19 Май:
РОССИЯ:
|18 Май:
|18 Май:
|18 Май: