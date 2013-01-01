В Свердловской области стартовало строительство комплекса по сортировке отходов за 3,2 млрд рублей



В г. Краснотурьинске Свердловской области на территории индустриального парка Богословский дан старт строительству комплекса по сортировке коммунальных отходов, который позволит на 50% сократить утилизацию мусора в регионе. Компания «РИФЕЙ» инвестирует в строительство 3,2 миллиарда рублей и создаст около 300 новых рабочих мест. Объект, который будет соответствовать национальному стандарту РФ об экологичности и безопасности, построят в рамках нацпроекта «Экология».

Проектная мощность сортировочного комплекса – 130 тысяч тонн коммунальных отходов в год. На новом производстве предусмотрена сортировка пластика, изделий из металла стекла, бумаги, картона и т.д.

Реализация проекта завершит цикл по обращению с отходами в регионе, превращая их в сырье для вторичной переработки. Это позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду. Новый комплекс будет обслуживать территорию Северного управленческого округа Свердловской области.

Свердловская область, Уральский федеральный округ