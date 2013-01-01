В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
Май 20
В Саранске при поддержке министерства информатизации и связи Республики Мордовия в рамках пилотного проекта запущена первая базовая станция сети промышленного Интернета вещей (IoT) компании «Sigfox Россия», которая инвестирует в создание сети в России 2 млрд рублей. Всего до конца лета этого года планируется установить более 500 базовых станций в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске Казани, Екатеринбурге и Самаре.
Технология Интернета вещей предполагает сбор и обработку показаний большого количества специальных датчиков различного назначения и ориентирована на системы «умного дома», транспорта, ЖКХ, безопасности и т.д.
Система характеризуется высокой автономностью подключенных устройств, которые могут 20 лет работать от двух батареек АА. Низкое энергопотребление обеспечивается за счет лимитированного количества сообщений между базовой станцией и конечным устройством.
Радиус действия одной базовой станции Sigfox составляет 30-50 км (10 км в условиях затрудненного приема). Покрыть сетью IoT компания намерена до 85% жилых комплексов, промышленных площадок и транспортных узлов страны.
В Мордовии проект предполагает не только внедрение современных цифровых инженерных решений, но и возможность локализации на территории республики промышленного производства датчиков и приборов Интернета вещей.
Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ
20 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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