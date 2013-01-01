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ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?

Окт 9
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в регионах России активно осваивали богатства недр. Открыты новые месторождения полезных ископаемых на Ямале и в Оренбуржье. Завершен первый этап строительства гигантского горно-металлургического комбината в Забайкалье.

В разных отраслях применялись инновационные разработки и новые технологии. Российские научные и производственные организации подготовили к испытаниям единственную в мире установку для производства полупроводниковых материалов на орбите Земли.

  1. В Новосибирске ученые изготовили первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников
  2. В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
  3. В ЯНАО открыли уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров на шельфе Карского моря
  4. В Оренбургской области открыли самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов
  5. В Крыму сдали в эксплуатацию крупнейшую больницу за 9 млрд рублей
  6. В Липецкой области открыли крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений
  7. В Бурятии начали собирать первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах
  8. В Подмосковье запущено первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа
  9. В Смоленской области самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей
  10. В Приморье поставили инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер»

Кроме того, два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку,  а на Урале более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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