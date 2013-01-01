ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в регионах России активно осваивали богатства недр. Открыты новые месторождения полезных ископаемых на Ямале и в Оренбуржье. Завершен первый этап строительства гигантского горно-металлургического комбината в Забайкалье.
В разных отраслях применялись инновационные разработки и новые технологии. Российские научные и производственные организации подготовили к испытаниям единственную в мире установку для производства полупроводниковых материалов на орбите Земли.
- В Новосибирске ученые изготовили первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников
- В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
- В ЯНАО открыли уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров на шельфе Карского моря
- В Оренбургской области открыли самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов
- В Крыму сдали в эксплуатацию крупнейшую больницу за 9 млрд рублей
- В Липецкой области открыли крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений
- В Бурятии начали собирать первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах
- В Подмосковье запущено первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа
- В Смоленской области самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей
- В Приморье поставили инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер»
Кроме того, два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку, а на Урале более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|5 Окт:
|30 Сен:
|28 Сен:
|11 Сен:
|8 Сен:
|7 Сен:
|9 Окт:
|9 Окт:
|8 Окт:
Написать комментарий