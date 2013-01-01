ТОП-10 достижений недели: как в регионах России осваивали земные недра и космическое производство?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в регионах России активно осваивали богатства недр. Открыты новые месторождения полезных ископаемых на Ямале и в Оренбуржье. Завершен первый этап строительства гигантского горно-металлургического комбината в Забайкалье.

В разных отраслях применялись инновационные разработки и новые технологии. Российские научные и производственные организации подготовили к испытаниям единственную в мире установку для производства полупроводниковых материалов на орбите Земли.

Кроме того, два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку, а на Урале более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»